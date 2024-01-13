صفية العمري تثير حيرة الجمهور بصورتها مع ابنها.. «زي أخوكي»

فاجأت الفنانة صفية العمري، منذ ساعات قليلة ماضية، الجمهور بصورة لها رفقة ابنها «أحمد»، ودخل المتابعون في حيرة كبيرة، بسبب شكل الأخير وهو يبدو أنه كبير في العمر.

صفية العمري تثير حيرة الجمهور

ونشرت العمري الصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «بصبح عليكم من البرتغال مع ابني الحبيب الغالي أحمد».

ولقت الصورة ردود فعل كبيرة من الجمهور، إذ بدأ يتساءل البعض عن فارق العمر بينهما، إذ قال أحدهم «ما شاء لله زي أخوكي ربنا يخليكو بعض»، وكتب آخر: «شكلك أصغر منه ما شاء الله».

آخر عمل فني للفنانة صفية العمري

يذكر أن الفنانة صفية العمري، تبتعد عن الفن منذ فترة طويلة، إذ كان آخر عمل لها عام 2016، بعنوان «فص ملح وداخ»، والتي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول لعنة تصيب أحد المسارح المهجورة، والذي كان من المفترض أن يؤول لـ«بكري»، عمرو عبدالجليل، وحينما يكتشف أمر اللعنة، يحاول إبطالها، والتي تحل عليه حينما يكون موجودًا في هذا المكان.