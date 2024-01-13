مستقبل وطن يكرم أمناء «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بالمحافظات لجهودهم في انتخابات الرئاسة

نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي، احتفالية لتكريم الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأمناء المشروعات في المحافظات؛ لجهودهم المشرفة خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم المركزي، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وقيادات أمانة التنظيم المركزية.

نجاح كبير وإشادات خلال الاستحقاق الانتخابي

وأشاد النائب أحمد عبد الجواد، بحالة التوافق بين كل أعضاء مستقبل وطن، مثنيا على منظومة الحزب التي حققت نجاحا كبيرا وإشادات خلال الاستحقاق الانتخابي، وطالب الجميع بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة للبناء على النجاحات التي تحققت، كاشفا عن تحرك حزب مستقبل وطن برؤية شاملة على الصعيد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

كوادر أمانة المشروعات

ومن جانبه، أثنى النائب محمد كمال مرعي، على كل كوادر أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية، قائلا إن الحزب له وجود قوي على الأرض وأثبت جدارة خلال الانتخابات عبر وجوده الفعال على الأرض، وطالب كوادر أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانتشار بشكل أكبر وتكثيف التواصل مع المواطنين.

وخلال الاحتفالية، منح النائب أحمد عبد الجواد، النائب محمد كمال مرعي، درع تكريم لجهوده المميزة، وعلى الجانب الآخر، أهدت أمانة المشروعات النائب أحمد عبد الجواد، درعا تذكاريا تعبيرا عن الامتنان لجهوده ودعمه لهم، كما تم منح أمناء المحافظات دروع التكريم لجهودهم خلال الاستحقاق الانتخابي.