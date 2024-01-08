تحالف الأحزاب: الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد انفراجة كبيرة للصناعة الوطنية

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بوثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنها انفراجة كبيرة لدعم الاقتصاد القومي للبلاد كونها تدعم الصناعة الوطنية والتي من شأنها أن ترفع معدلات الإنتاج المحلي.

وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري

وقال تيسير مطر خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن الوثيقة الاستراتيجية اشتملت على عدة محاور للنهوض بالصناعة المحلية والتي من شأنها أن تزيد من معدل النمو والإنتاج المحلي، ما ينعكس على توفير في الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري والتي من الممكن أن يتم ترشيدها لأغراض أخرى.

استغلال المشروعات القومية بشكل مثالي

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: كما أن الوثيقة تضمنت استراتيجية شاملة لاستغلال المشروعات القومية بشكل مثالي من شأنه أن يحقق عائدا ماديا قويا خاصة أن مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء وماضية نحو الانفتاح الاقتصادي لتصبح مركزا اقتصاديا لوجستيا عالميا بالمنطقة، وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع رؤية رشيدة لذات الصدد خلال السنوات الماضية.