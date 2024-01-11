«تحالف الأحزاب» يشيد باتجاهات الحكومة لتصدير العمالة: ستحقق مكتسبات عديدة

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ باتجاهات الحكومة لتصدير العمالة المدربة للخارج معتبرة إياها جهودًا لتوفير فرص عمل للشباب المدربين على أحدث النظم في بمختلف المجالات فيما يتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

تصدير العمالة المدربة للخارج

وقال تيسير مطر لـ«الوطن» إنَّ الحكومة عمدت خلال الفترة الماضية على التنسيق مع القطاع الخاص لتدريب وتأهيل الشباب على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجالات العمل المختلفة وذلك لرفع كفاءتهم العملية تجاه مجالاتهم مما يجعلهم مؤهلين للعمل بالدول المتقدمة.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلًا إنَّ فكرة تصدير العمالة المصرية للخارج ستحقق العيد من المكتسبات للدولة المصرية، أبرزها سيتمكّن العامل من التعرف على أحدث الأساليب والنظم المتبعة في الدول المتقدمة في كل المجالات مما يسهل عملية تطبيقها داخل مصر فضلا عن أنها ستسهم في زيادة التحويلات الدولارية من الخارج والتي يتطلبها المصرف المصري.