أفضل أماكن التنزه في إجازة منتصف العام بالأقصر.. «اتبسط بـ50 جنيها»

مع اقتراب إجازة نصف العام، تبحث العديد من الأسر، عن أماكن للخروج والاستمتاع بالإجازة، وفي الشتاء، تتوجه أنظار الكثير ناحية الجنوب حيث الدفء والشمس الساطعة، وتقدم «الوطن»، فيما يلي، أفضل أماكن للخروج والاستمتاع بإجازة نصف العام في الأقصر، وفقًا لما ذكرته سمر ناجي، مرشدة سياحية.

كورنيش النيل والممشى السياحي

وأوضحت «ناجي» في حديثها لـ«الوطن»، أنّ كورنيش الأقصر والممشى السياحي، يعدان من أهم الأماكن الترفيهية في الأقصر، وهما أول وجهتين يقصدهما الزائر دون أي رسوم، ويستطيع الشخص، الاستمتاع بالهواء الطلق والشمس الدافئة، ورؤية النيل بما فيه من مراكب شراعية وفنادق سياحية عائمة، ومشاهدة معبد الأقصر، وتناول المشروبات والوجبات السريعة.

وكورنيش الأقصر، يمتد على مساحة كبيرة بطول 2000 متمر، ويتسع للكثير من الزائرين، ويبدأ من فندق إبروتيل بوسط المدينة، وحتى معبد الكرنك شمالاً.

عربات الحنطور

وبجوار الكورنيش، يقع موقف عربات الحنطور، إذ يستطيع الشخص، ركوب عربة الحنطور والتجول والاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة كافة بمبلغ بسيط، يتراوح من 50 إلى 100 جنيه، وتنتشر بالمحافظة 350 عربة حنطور تحت إشراف مجلس مدينة الأقصر.

ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري

توجد بها مقاعد ومظلات إضافة إلى ألعاب للأطفال، والمشروبات الساخنة والباردة، وتشتهر الساحة، بوجود أسراب الحمام الجميلة وهي قبلة للسائحين، وتقع في وسط معبد الأقصر، وتتميز بأنّ دخولها مجاني تماماً.

السوق السياحية بالأقصر

تعتبر من أشهر المزارات السياحية في الأقصر، ويقصدها الكثير من الزائرين من داخل مصر وخارجها، وتضم بازارات سياحية تعرض منتجات الألباستر من الأنتيكات والتحف الفرعونية الرائعة، والمشغولات الفضية ذات الطراز الفرعوني، إضافة إلى محال الجلود الطبيعية التي تبيع الحقائب والأحذية عالية الجودة ومحال الأقمشة والمفروشات، وكذلك محلات الملابس وتجد بها العباءات والجلباب الفرعوني والزى النوبي والبدوي والملابس التراثية التقليدية من كل أنحاء الجمهورية، ومحلات العطارة التي يقصدها الكثير نظرًا لشهرة الأقصر الكبيرة في مجال العطارة، ومحال الصناعات اليدوية التي تعرض أجود المنتجات وأفضل الأسعار.

العبارة النهرية

يمكن قضاء جولة نيلية جميلة وبسعر منخفض جداً، بنحو جنيهين، من خلال ركوب العبارة النيلية، التي تنقلك من شرق الأقصر إلى غربه والعكس، وتستطيع خلال الرحلة، الاستمتاع بهواء النيل ومنظره الخلاب لمدة 15 دقيقة في جولة شيقة، ويوجد موقف العبارات النهرية بشمال الأقصر بجوار مستشفى الكرنك الدولي.

الفلوكة النيلية

إذا كنت ترغب في بعض الخصوصية، يمكنك استئجار فلوكة أو مركب شراعية بمبلغ 50 إلى 100 جنيه، للقيام بجولة نيلية لمدة لا تقل عن ساعتين، تأخذك فيها المركب الشراعية من أمام فندق ونتر بالاس وحتى كوبري البغدادي جنوباً والعودة، مع الاستمتاع برؤية الجزر النيلية، وضفتي النيل ويمكن أيضًا الذهاب إلى جزيرة الموز.

جزيرة الموز

من أهم المعالم الترفيهية في الأقصر، حيث الخضرة والطبيعة المريحة للأعصاب، تلك الجزيرة الواقعة غرب الأقصر، وسميت جزيرة الموز لكثرة أشجار الموز بها، يقصدها السائحون للراحة بعد زيارة المواقع الأثرية المختلفة غرب الأقصر.

وتمتد جزيرة الموز على مساحة أكثر من 5 أفدنة، وتغطيها أشجار الموز والنخيل والمانجو، وبها حديقة صغيرة تضم بعض الحيوانات من التماسيح والقرود والنسانيس والثعابين، والثعالب والسلاحف، وتضم مبنى قديم وساقية وفرنًا لخبز العيش الشمسي اللذيذ، وبها مطعم يقدم الأكلات الشعبية والشرقية المختلفة، وهي الوجهة المثالية لالتقاط الصور التذكارية، وتبدأ تذكرة دخولها من 25 جنيهًا.

رحلات البالون الطائر

مغامرة رائعة تشاهد من خلالها مدينة الأقصر بشرقها وغربها من السماء، وتبدأ الرحلة في الخامسة صباحًا، إذ يرتفع البالون في السماء، وتبدأ المغامرة بمشاهدة آثار البر الغربي الحقول الخضراء وجبل القرنة الفريد، ثم عبور النيل ومشاهدته بمناظره الخلابة وشروق الشمس، ثم التوجه إلى البر الشرقي، حيث تشاهد معبد الأقصر ومعابد الكرنك، وتمتد الرحلة لمدة 45 دقيقة بتكلفة تبدأ من 900 جنيه.

شارع مصر

يعتبر شارع مصر من أهم الأماكن التي تقدم المأكولات والمشروبات، إذ يمكنك تناول الطعام والشراب في جو ممتع وسط الهواء الطلق وبعيدًا عن الزحام، وستجد إلى جوارك الخضرة والحقول الجميلة، ويقع على طريق الجولي فيل بالأقصر، ويوجد به العديد من عربات الطعام والمشروبات المتنقلة بأشكال تصميمات جميلة، واُفتتح في الفترة الأخيرة لتشجيع الشباب على العمل، على غرار شارع مصر بمحافظة القاهرة.