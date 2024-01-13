في استجابة فورية.. رفع مياه الصرف الصحي بعزبة عبد الرحيم بالإسماعيلية

وجّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتحرك سيارات رفع المياه إلى عزبة عبد الرحيم، بنطاق قرية كيلو 2 بعد تسرب مياه الصرف الصحي إلى بعض المنازل في استجابة فورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم السبت، نقلت معدات لنقل تراكم مياه الصرف الصحي بشارع عبد الرحيم التابع لقرية الحجاز، بعد تسببه في إغلاق الطريق، وتسرب المياه لداخل المنازل.

انتقال فرق الطوارئ

وانتقلت فرق الطوارئ التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لقرية الحجاز، للعمل على تسليك الخط الرئيسي للصرف الصحي بشارع عبد الرحيم، فيما بدأت السيارات في رفع وكسح تجمعات المياه المتراكمة نتيجة طفح المجاري، وجرى إعادة فتح الطريق لعبور السيارات والمارة.

وأكد بيان محافظة الإسماعيلية، أنه سيتم إزالة أي تجمعات للمياه، والعمل على حل المشكلة بشكل نهائي لعدم طفح المياه مرة أخرى.

وشدد اللواء شريف بشارة على ضرورة متابعة عملية رفع المياه، والعمل على عدم تكرار المشكلة مرة أخرى مع استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار الساعات المقبلة.