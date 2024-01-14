أسعار الذهب اليوم الأحد 14-1-2024.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-1-2024، في مختلف محلات الصاغة ثباتا كبيرا مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعدما انخفض سعره لما يقارب الـ5 جنيهات في عياري 21 و24، وذلك بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، حسبما أعلنته شعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 3260 جنيها قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3726 جنيها، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر نقاء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2794 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2173 جنيها، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 26080 جنيهًا، وذلك قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة.