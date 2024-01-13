تقرير يكشف توقعات أسعار الذهب عالميا في 2024.. هل ترتفع مجددا؟

أشارت العديد من التقارير العالمية الخاصة بتوقعات أسعار الذهب العالمية في 2024 إلى احتمالية وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، على خلفية زيادة التوقعات بشأن انخفاض أسعار الفائدة، والاتجاه للذهب كملاذ آمن.

وقال حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، إن هناك احتمالات بنسبة 77% تتوقع بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في مارس المقبل، ما سيؤثر على سعر الذهب ورفعه بشكل واضح.

توقعات أسعار الذهب العالمية في 2024

وأضاف العجمي لـ«الوطن» أنه بخصوص تنبئات أسعار الذهب العالمية في 2024، فمن المتوقع أن تصل أسعار الأوقية خلال الأسبوع المقبل إلى 2050 دولارا، وتشير التوقعات إلى أنه في حالة استمرار الارتفاع، فمن المتوقع أن يصل سعر الأوقية إلى 2100 دولار، بنهاية يناير الحالي.

الذهب سيصل إلى 2600 دولار

وأشار إلى أنه خلال العام الحالي 2024 من المتوقع أن تصل أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية، لم تصل إليها من قبل، إلى 2500 أو 2600 دولا للأوقية.

وأوضح أن هذه المكاسب في أسعار الذهب العالمية أكيدة، خاصة في ظل استمرار وزيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ودخول عدد من القوى في المنطقة، ما يمثل داعما لارتفاع أسعار الذهب، خاصة في ظل اعتبارها أفضل ملاذ لادخار النقود.