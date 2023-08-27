معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. تضم 5 أقسام

تستعد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «علوم - رياضة» للعام الدراسي 2023 - 2024، لإعداد كوادر متخصصة ومتميزة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي مؤهلة ومزوده بالأسس التعليمية والبحثية والتطبيقية في مجال التخصص بما يواكب معايير الجودة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلاً عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي:

1- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

2- قسم الربوتات والآت الذكية.

3- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

4- قسم علوم البيانات.

5- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.

الأوراق المطلوبة بكلية الذكاء الاصطناعي

يتطلب التقديم بكلية الذكاء الاصطناعي، عدداً من الأوراق، كالتالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور منها.

2- أصل بطاقة الترشيح + 3 صور منها.

3- شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4- صور من البطاقة الشخصية للطالب + 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- عدد 8 صور شخصية 4×6.

6- نموذج 2 جند + 6 جند للبنين.

7- طلب التحاق تواجد بالكلية.

8- بطاقة فيزا بها المصاريف المحددة للكلية.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ للشعبة العلمية «علوم - رياضة» كالآتي:

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ علوم 366 درجة بنسبة 89.26%.

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ رياضة 338 درجة بنسبة 82.43%.

مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

وحدّدت جامعة كفر الشيخ مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي والتي جاءت بمبلغ 750 جنيهاً.للقسم العام، بينما البرنامج الخاص وهو قسم الذكاء الاصطناعي الحيوي الجديد، والذي يُعد أول برنامج من نوعه على مستوى كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي بمصروفات 25 ألف جنيه في العام، ويتم دفع المبلغ على الفصلين الدراسيين.