موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح.. اعرف التفاصيل

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح، عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات في الإدارات التعليمية في العلمين والحمام وبنجر السكر، والضبعة ومرسى مطروح، والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى إدارة سيوة.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي في مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح في 1 فبراير 2024 عقب الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي في 24 من شهر يناير الجاري.

أعمال تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح، تسبقه أعمال التصحيح لجميع امتحانات الصف الرابع، والتي تجرى حاليا في جميع الإدارات التعليمية من خلال لجان التصحيح المشكلة داخل كل مدرسة ابتدائية تحت إشراف مديري المدارس ومتابعة مديري الإدارات، وسيتم اعتمادها وإعلانها في غرة شهر فبراير، ويعقبها الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، ونتيجة الصف السادس الابتدائي ونتيجة الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي في التعليم العام والفني بمختلف تخصصاته.

انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مطروح

وانتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائي في محافظة مطروح على مستوى جميع مدارس المحافظة الأسبوع الماضي.