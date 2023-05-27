إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في المدارس بالجيزة اليوم

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في المدارس اليوم، وفقًا للجداول المحددة من قبل المديرية، بمواعيد إعلان نتيجة صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وحرصًا على أمن وسلامة الطلاب، ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في المدارس

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أنّ إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 في المدارس، سيكون بالاسم ورقم الجلوس في كشوف بلوحات إعلانية في أماكن واضحة وظاهرة للطلاب، حتي يحصل كل طالب على نتيجته بسهولة.

وأشارت مديرية التربية والتعليم، في بيان، إلى أنه يستطيع الطلاب وأولياء الأمور، الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب الآن، مؤكدة أنّ النتيجة مجانية للطلاب دون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالألوان

ومن المقرر أنّ تُعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان، وفقًا للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم لرابعة ابتدائي، بحيث يعبر اللون في النتيجة عن مستوى الطالب «الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر».

واللون الأزرق يعني حصول الطالب على «85 لأقل 100»، وأنه فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة.

وبينما اللون الأخضر للحاصلين «من 65 لأقل 85»، ويدل على امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة.

أما اللون الأصفر، فهو للحاصلين من «50 لأقل 65»، ويدل على حاجة الطالب لبعض الدعم، بينما اللون الأحمر للحاصلين «1 لأقل من 50»، ويعني أنّ الطالب ما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم.