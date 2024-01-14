محافظ مطروح: خصومات للمواطنين على الكشوفات الطبية والعلاج بمستشفى براني

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، دعم بنسبة 50% لقيمة مقابل جميع الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية والأدوية في مستشفى سيدي براني التخصصي، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهلنا في المراكز والقرى والنجوع وجميع المناطق الصحراوية.

وجاء قرار المحافظ بناء على طلب النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، الذي أكد أن الخدمات التي تقدمها مستشفى سيدي براني التخصصي جرى عرضها على المحافظ، وهو ما كان له استجابة سريعة من جانبه.

خدمات صحية لجميع مواطني مطروح

وأوضح «علواني» في تصريحات لـ«الوطن» أن مستشفى سيدي براني التخصصي يقدم خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين من أهالي مركز ومدينة سيدي براني، وكذلك المسافرين في طريقهم إلى ليبيا، والعودة.

كما يستقبل المستشفى خدمات طوارئ لقائدي سيارات من الأتوبيسات الدولية والسيارات الملاكي، وشاحنات نقل البضائع.

وأكد محافظ مطروح لـ«الوطن» أن هذا الدعم يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية بدعم جميع المواطنين وتقديم خدمات متميزة بشكل مستمر.