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النقطة صفر مجددا.. فصائل غزة تنشر مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال (فيديو)

كتب:

منى السعيد
09:39 م | السبت 13 يناير 2024
قوات الاحتلال - ارشيفية

قوات الاحتلال - ارشيفية

نشرت الفصائل الفلسطينية مشاهد جديدة من التحام مقاتلي المقاومة مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من «النقطة صفر»، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وتحديداً على محاور مدينة خان يونس، جنوب القطاع الفلسطيني المحاصر.

استهداف دبابات إسرائيلية

يظهر مقطع الفيديو، ومدته 3 دقائق و48 ثانية، عدة عمليات قام بها مقاتلو فصائل المقاومة الفلسطينية، وسط المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

في المشهد الأول من المقطع، يظهر استهداف دبابة تابعة لجيش الاحتلال، من نوع «ميركافا»، باستخدام قذائف «الياسين 105»، لتظهر بعدها الدبابة وقد اشتعلت فيها النيران، بعدما تمكن أحد مقاتلي المقاومة من قنصها.

أما المشهد الثاني، فيظهر أحد أفراد المقاومة يردد: «بسم الله.. بسم الله.. يارب دبابة» ليطلق بعد ذلك قذيفة «الياسين 105»، أدت إلى اشتعال النار في الدبابة بكل من داخلها.

ثم يأتي بعد ذلك مشهد لاستهداف قوة متحصنة داخل مدرسة بالقذائف والأسلحة الرشاشة، مع ترديدد عبارة «الله أكبر».

وفي المشهد الرابع، يستهدف رجال المقاومة دبابة إسرائيلية ويردد أحدهم: «على روح الشيخ صالح العاروري رحمة الله عليه»، ثم يقذف الدبابة لتشتعل بعدها.

استهداف قناص إسرائيلي

المشهد التالي في مقطع فيديو يستهدف القناص « دفير يوشاي»، الذي أعلنت وسائل الإعلام العبرية مقتله أمس في عملية استهدفته.

وفي المشهد الأخير، توضح الفصائل استهدافها لناقلة جنود تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقتل جميع من كانوا بداخلها، يلي ذلك عرض لبعض مقتنياتهم التي وجدت، وتتضمن ملابس الجنود وأسلحة وذخيرة حية، ومعدات أخرى.

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بقلم منى السعيد