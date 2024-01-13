ضعف المياه في 5 مناطق بالإسماعيلية لمدة 10 أيام لصيانة محطة «الكيلو 11»

أعلنت محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، ضعف مياه الشرب، غدًا الأحد، بعدة مناطق، بسبب أعمال الصيانة في محطة مياه الشرب الرئيسية بمنطقة الكيلو 11، تستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية، في بيان، أنّ ضعف المياه يأتي بسبب أعمال الإحلال والتجديد في قرية الكيلو 11، تشمل صيانة الخزانات، ووصلات مياه الشرب والمواسير الداخلية.

أماكن ضعف مياه الشرب في الإسماعيلية

وشملت أماكن ضعف مياه الشرب بالإسماعيلية مناطق: «عزبة العرب، والعمار 1، والعمار 2، والكواملة، والزغبي، والمنشار»، فيما تستمر فرق الطوارئ بالتواجد بالقرية.

ومن جانله، وجّه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب، للمواطنين لتدبير كافة احتياجاتهم من المياه، على مدار أيام ضعف المياه.

طوارئ بقرية الحجاز بسبب انفجار ماسورة صرف صحي

وشهدت قرية الحجاز (كيلو 2) رفع حالة الطوارئ خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب انفجار ماسورة للصرف الصحي في عزبة عبد الرحيم، وتراكم المياه في الشارع الرئيسي، ما تسبب في توقف حركة السيارات.

ووجّه «بشارة» بضرورة انتقال سيارات الطوارئ إلى مكان المياه، ورفعها بالكامل، وانتقال فرق الصيانة لحل المشكلة، دون تكرارها مرة أخرى.