شيرين رضا: مسلسل وبينا ميعاد «قماشته واسعة ويسمح بجزء تاني»

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني لمسلسل «وبينا ميعاد»، الذي تقدمه الفنانة شيرين رضا، وذلك بعد النجاح الذي قدمه الجزء الأول، أثناء عرضه منذ فترة.

شيرين رضا تتحدث عن مسلسل «وبينا ميعاد»

وعن مسلسل «وبينا ميعاد» قالت الفنانة شيرين رضا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تحمست كثيرا لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل: «المسلسل قماشته واسعة وفيه عيلة كاملة بأولادهم وأحفادهم، علشان كدا مخوفتش من فكرة وجود جزء تاني، بالعكس تحمست وكنت عارفة إنه هيكون مليان حكايات».

وتابعت شيرين رضا بأن تخوفها الوحيد هو النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ولذلك يكون هناك تحدٍ كبير على الجزء الثاني، من أن يحافظ على نفس مستوى النجاح، ويحقق ما هو أكثر.

يذكر أن مسلسل «وبينا ميعاد» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم: شيرين رضا وصبرى فواز ومدحت صالح ووفاء صادق وبسمة وهاجر الشرنوبي ومحمد مهران وأميرة أديب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.