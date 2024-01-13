رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بسمة: قضايا مسلسل «وبينا ميعاد» لمست قلوب الجمهور

كتب:

أميرة عزالدين
07:14 م | السبت 13 يناير 2024
بسمة

بسمة

قالت الفنانة بسمة إن تيمة مسلسل «وبينا ميعاد» من نوعيات الأعمال الدرامية القريبة للقلب، لذلك حققت انتشارًا كبيرًا في وقت قياسي لأنها تمس مشكلات كثيرة متعلقة بالأسر من طبقاتهم المختلفة، مشددة على أن القضايا الاجتماعية غير منتهية.

بسمة تكشف سبب حبها لمسلسل وبينا ميعاد

وأضافت بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشاركتها بالجزء الأول كانت بمشاهد محدودة، وعندما عرض عليها المخرج والمؤلف هاني كمال التواجد بالجزء الثاني جعل لها خطا دراميا مختلفا بالأحداث والذي يجمعها مع الفنان مدحت صالح وتطور العلاقة بينهما في شكل مختلف.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد

وتدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول عائلتين وهما نادية، والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا، وحسن والذي يجسده الفنان صبري فواز، بعد زواجهما وتوحد العائلتين مع أبنائهما وتطور العلاقات بينهما داخل منزل واحد.

المسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، محمد سليمان، مدحت صالح، بسمة، عايدة فهمي، يوسف الكدواني، أسامة عبدالهادي، أميرة أديب، وآخرين، من إنتاج إبراهيم حمودة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأليف وإخراج هاني كمال.

اقرأ المزيد:

في يوم ميلادها الـ47.. تعرف على سر ارتباط الفنانة بسمة بجدها يوسف درويش

الفنانة بسمة تدلي بصوتها في الانتخابات بالدقي: فخورة بالمشاركة

مصرية من أصل صيني.. «بسمة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: مصر متتعوضش

بسمة بوسيل تنفي عودتها للفنان تامر حسني: لم نعد معا

بسمة: الجمهور كان يستوقفني في الشارع من أجل مسلسل «وبينا ميعاد»
بقلم أميرة عزالدين