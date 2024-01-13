بسمة: قضايا مسلسل «وبينا ميعاد» لمست قلوب الجمهور

قالت الفنانة بسمة إن تيمة مسلسل «وبينا ميعاد» من نوعيات الأعمال الدرامية القريبة للقلب، لذلك حققت انتشارًا كبيرًا في وقت قياسي لأنها تمس مشكلات كثيرة متعلقة بالأسر من طبقاتهم المختلفة، مشددة على أن القضايا الاجتماعية غير منتهية.

بسمة تكشف سبب حبها لمسلسل وبينا ميعاد

وأضافت بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشاركتها بالجزء الأول كانت بمشاهد محدودة، وعندما عرض عليها المخرج والمؤلف هاني كمال التواجد بالجزء الثاني جعل لها خطا دراميا مختلفا بالأحداث والذي يجمعها مع الفنان مدحت صالح وتطور العلاقة بينهما في شكل مختلف.

تفاصيل مسلسل وبينا ميعاد

وتدور أحداث مسلسل «وبينا ميعاد»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول عائلتين وهما نادية، والتي تجسدها الفنانة شيرين رضا، وحسن والذي يجسده الفنان صبري فواز، بعد زواجهما وتوحد العائلتين مع أبنائهما وتطور العلاقات بينهما داخل منزل واحد.

المسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، محمد سليمان، مدحت صالح، بسمة، عايدة فهمي، يوسف الكدواني، أسامة عبدالهادي، أميرة أديب، وآخرين، من إنتاج إبراهيم حمودة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأليف وإخراج هاني كمال.