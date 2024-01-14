سليمان جودة: الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية لا تزال مٌؤثرة في صناعة القرار

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن خلال السنوات الأخيرة شهدت الصحافة المصرية تحولًا كبيرًا، حيث أصبح الجرنال متوفرًا لدى القارئ على جهاز الموبايل فتراجع توزيع الورقي لصالح المتابعة الإلكترونية.

وأضاف «جودة» في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجرنال الورقي ما زال موجودًا حتى الآن في العالم كله، لكن وجوده ضعيف ويستحق أن يكون أقوى من ذلك.

الصحافة الورقية السويسرية لا تزال موجودة ومؤثرة في صناعة القرار

وتابع: «الأستاذ إبراهيم سعدة كان موجودًا في سويسرا في الفترة ما بعد 25 يناير 2011، وكنت على تواصل معه، وكنا دائمًا نتحدث عن الكتابات الصحفية، كلمني وقال لي إن الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية لا تزال موجودة ومؤثرة في صناعة القرار، وأن الصحافة الإلكترونية لم تؤثر على النسخ الورقية، ولم تسحب من الصحف الورقية قوتها وسحرها».