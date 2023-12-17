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انتخابات المصريين بالداخل

فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن عامي 2022 و2023 يناير المقبل

كتب:

سهيلة هاني
06:21 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

اجتمع مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، اليوم 17 ديسمبر، لمناقشة تعديل وتطوير لائحة الجوائز، واعتماد اللائحة الجديدة المعدلة بعد موافقة مجلس النقابة.

وقرر المجلس رفع قيمة الجوائز، بحيث لا تقل عن 30 ألفًا للجائزة الواحدة، وتحدد قيمتها سنويًا تبعًا لحصيلة الرعايات.

جوائز الصحافة المصرية

وقرر المجلس مراجعة قيمة الجوائز الخاصة لرفعها بالتواصل مع أسر الزملاء المقررة الجوائز بأسمائهم، وانتهى إلى رفع قيمة كل جائزة إلى 20 ألف جنيه.

وقرر المجلس بشكل استثنائى هذا العام، الإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقتى عامى 2022م، و2023م خلال شهر يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة الجوائز خلال شهر أبريل، وتسلم الجوائز خلال الاحتفال بيوم الصحفى 10 يونيو المقبل.

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بقلم سهيلة هاني