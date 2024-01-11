الكاتبة سلوى بكر لـ«الشاهد»: نحتاج لوزارة تجمع التعليم والثقافة ومحو الأمية

قالت سلوى بكر، الروائية والناقدة، إن المقصود بالثقافة هي كمية المعارف والخبرات التي يحصل عليها الفرد من خلال التعليم وجهوده الذاتية لتمكنه من إدارة حياته على نحو أفضل، موضحة: «أنا وظيفتي مش أقفل على نفسي الأوضة وأقعد أكتب، ولكن مهمتي أقول أفكار في مجالي تدفع المجتمع للأمام».

مصر تحتاج لوزارة تجمع التعليم والثقافة

وأضافت «بكر» خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تحتاج لوزارة تجمع التعليم والثقافة ومحو الأمية لأن مصر تعاني من مشكلة للأمية مبطنة غير ظاهرة، حيث أن الطلاب خريجي المدارس «شبه متعلمين»، وهذا ما أظهرته وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت: «مصر طول عمرها بها فقر شديد وغنا فاحش وما بينهما منذ محمد علي لكن كانت مستنيرة»، لافتة إلى أن التعليم يساعد على استنارة الناس، ومحمد علي أقر التعليم الإلزامي والذي كرس فكرة المواطنة لأن الجميع يجب التعلم بشكل إلزامي.

تفاصيل برنامج «الشاهد»

يعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.