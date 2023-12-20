السعودية تحذر من إلقاء الحبوب للحمام في شوارع مكة.. غرامة كبيرة ضد المخالفين

حذرت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة من عادة إلقاء الأطعمة على الأرصفة لإطعام الحيوانات أو الحمام، مؤكدة فرض غرامة كبيرة ضد المخالفين.

وأصدرت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة منشورًا، حثت فيه على عدم إلقاء الحبوب وبقايا الطعام على الممرات وأرصفة الشوارع بغرض إطعام الطيور؛ ما يشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والديدان والطفيليات.

غرامة ألف ريال على إلقاء الطعام للحمام

ونقلت صحيفة «سبق» السعودية عن أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أن إلقاء الأطعمة الخاصة بالحيوانات أو الحَمَام على الأرصفة وفي الأماكن العامة مخالفة، غرامته 1000 ريال.

وأوضح المتحدث باسم مكة المكرمة، أن هذه المخالفة تتسبب في تلف الأرصفة وأنها تعدُّ مخالفة جسيمة ضمن لائحة الجزاءات المحدثة التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، وتندرج ضمن مخالفات إتلاف الممتلكات العامة، ومن بينها الأرصفة.

مضاعفة الغرامة حالة تكرارها

وأشار إلى أنه في حال ضُبط المخالف فقد تصل الغرامة إلى 1000 ريال، وقد تتضاعف في حال تكرارها، لافتًا إلى أن أمانة مكة تقوم بحملات توعوية تثقيفية للمواطنين والمقيمين بخطورة وأضرار هذه الظاهرة، وما قد تسببه من مخاطر بيئية وصحية.وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد

وأكد أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بتنظيف الأرصفة بشكل دوري، وغسلها، وإزالة كل ما يمكن أن يسبب تلوثًا للبيئة، وتشوهًا بصريًّا.