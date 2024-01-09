خطوات حجز عمرة رمضان 2024.. وزارة الحج والعمرة توضح

قبل أشهر قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، طرق وشروط حجز عمرة رمضان 2024، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير وتسهيل الإجراءات على ضيوف الرحمن الراغبين في أداء فريضة العمرة خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري.

عمرة رمضان 2024.. وزارة الحج والعمرة توضح

وقالت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إنه ينبغي الحصول على إذن لأداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، مع تقديم إثبات عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن حجز تصريح العمرة مُسبقًا عبر تطبيق توكلنا أو نسك من خلال إنشاء حساب جديد أو بإضافة الشخص المُرافق، مشيرة إلى أنه يمكن أداء العمرة لذوي الأشخاص الذين يبدأ سنهم من 5 سنوات، وفقا لصحيفة المدينة السعودية.

خطوات حجز عمرة رمضان 2024

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن طرق وخطوات الحصول على تصريح عمرة رمضان 2024، وهي كالتالي:

الدخول عبر تطبيق نسك أو توكلنا، وإنشاء حساب جديد، ويختار المتقدم «مستخدم جديد».

يختار المتقدم أيقونة «حالة المستخدم»، ويدخل البيانات الشخصية المتعلقة به في الخانات المحددة له.

يضغط المتقدم على اختيار «التسجيل»، ثم يدخل رمز الدخول الذي يصل إليه من خلال البريد الإلكتروني الخاص به، ويضغط على اختيار «تحق».

يدخل على التطبيق ويحتار أيقونة «أداء عمرة»، ثم يختار أيقونة «استمرار» ويحدد التاريخ والفترة الزمنية المناسبة لأداء العمرة وفق المواعيد المتاحة.

يوافق على التعليمات بعد الاطلاع عليها من خلال وضع علامة بالمربع الظاهر أمام المتقدم.

يختار الباقة الملائمة لأداء فريضة العمرة.

يكتب المتقدم المعلومات الشخصية في الحقول المناسبة.

ينقر على أيقونة الحجز الآن.