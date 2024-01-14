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سليمان جودة: شريف إسماعيل كان هادئا وقادرًا على التقاط الأفكار والاستفادة منها

كتب:

محمد عزالدين
12:22 ص | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور شريف إسماعيل

الدكتور شريف إسماعيل

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، كان هادئًا وقادرًا على الانصات، والتقاط الأفكار والاستفادة منها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «إسماعيل» كان دائمًا يجتمع مع الصحفيين، ويستمع إليهم وكان يحرص على تدوين كل ملاحظاته في مدونة خاصة له خلال الاجتماع حتى يستفيد منها فيما بعد.

وأكد أن شريف إسماعيل، تولى رئاسة الوزراء في وقت كان تركيز الدولة فيه مٌنصب على البينة الأساسية، كالطرق والمحاور والمباني واستصلاح الأرض لتوظيف البنية في خلق عملية تنمية واسعة بدأها شريف إسماعيل، وجاءت بعده حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لتكمل الطريق.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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