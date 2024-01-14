عُقوبة الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية.. هل يتم حجب نتيجة الامتحانات؟

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه غير المسددين للمصروفات الدراسية في الامتحانات، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب يدخلون الامتحانات دون أي مشكلة ويتم معاملتهم دون أي تمييز خلال الامتحانات، لكن يتم اتخاذ إجراء واحد وهو حجب نتائجهم لحين السداد لقيمة المصاريف، وهو إجراء يتم في الجامعات المختلفة.

الجامعات الحكومية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعات تقدم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لكافة الطلاب من خلال مكاتب رعاية الشباب، وتقديم الدعم المادي والمعنوي شرط تقديم كافة الأوراق الثبوتية والمعمول بها في هذا الشأن كبحث اجتماعي، وشهادة الوفاة للوالد وشهادة الميلاد وأوراق القيد للطالب في المرحلة الدراسية، مؤكدين أن الجامعات تقدم ملايين الجامعات للطلاب من خلال مكاتب رعايات الشباب.

حجب المصاريف الدراسية

وأوضحت المصادر، أن الامتحانات ستنتهي يوم 26 يناير الجاري على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري لمدة أسبوعين، موكدًا أن العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشانها حتى الآن.