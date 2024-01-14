كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات؟.. خطوات بسيطة

مئات الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون مباراة منتخب مصر وموزمبيق، التي ستنطلق بعد ساعات ضمن مباريات كأس أمم أفريقيا المقام في كوت ديفوار، بعد افتتاح المباراة الافتتاحية بطاقم تحكيم مصري، إذ يتساءل البعض عن كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، لمشاهدة المباراة بشكل سهل.

شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

تستعرض «الوطن»، كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، حيث أن تنزيل القناة يحتاج إلى شفرة محددة، لتستمتع بمشاهدة المباراة مجانا، ودون الحاجة للذهاب إلى الكافيهات أو أماكن التجمعات وهي كالتالي:

- قناة الجزائرية الأرضية تسمى Programme National

- توجد القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

- يمكنك إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، وهي: 1100001100000000.

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

- ادخل إلى إعدادات الرسيفر.

- ادخل القائمة الرئيسية.

- اضغط على زر Menu.

- اضغط على كلمة خيارات Options.

- اختر تثبيت أو Installation.

- اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختار القمر Nilesat /Arabsat.

- قم بإدخال التردد 11680.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500.

- اضغط موافق.

- أدخل كود القناة (110000110000000).

تردد الجزائرية الأرضية

- القمر نايل سات.

- استقطاب أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- معامل تصحيح خطأ 5/6.

وانطلقت مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، الليلة، في نسختها الـ34، أمس، حيث يشارك 24 منتخبا يسعون للحصول على اللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات.