حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم إذ تشهد البلاد سقوط أمطار في 12 محافظة، جراء تعرضها لآخر أيام نوة الفيضة الكبرى، مع تأثير بعض الظواهر الجوية وانخفاض في درجات الحرارة على مختلف المحافظات تمتد إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، كما تأثر الشبورة الرياح على العديد من المحافظات لاسيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحر

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار في 12 محافظة

كما حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في 12 محافظة وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس»إذ تشهد هذه المحافظات سقوط أمطار غزيرة على فترات متفاوتة من اليوم، مع نشاط للرياح.

تحذير من حالة الطقس اليوم وسقوط أمطار في 12 محافظة

كما تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار فرص سقوط الأمطار يوم الاثنين 15 يناير على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 40%، على فترات متفاوتة من اليوم، مع استمرار تأثير الشبورة المائية على الطرق.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات اليوم

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على المحافظات يوم الثلاثاء 16 يناير، مع استمرار تأثير الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر، مع تأثير ظاهرة الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، على أن تكون حالة الأمواج معتدلة في البحر الأحمر يصل ارتفاعها إلى متر ونصف.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المحافظات على النحو الآتي:-

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات.

- القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجات.