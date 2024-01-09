حالة الطقس اليوم في المحافظات.. «الأرصاد» تحذر من صقيع ورياح مثيرة للرمال

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، بدء اضطرابات الأحوال الجوية، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتتعرض بعض المحافظات لتكون الصقيع على المزروعات، وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق صباحًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، وحالة الشبورة على الطرق السريعة، ودرجة الحرارة اليوم في مصر، حسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الطقس اليوم في المحافظات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، طقسًا مائل للدفء على محافظات القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، فيما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يصبح شديد البرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون الصقيع على المزروعات في محافظة الوادي الجديد، ومناطق وسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مطروح، على فترات متقطعة.

حالة الشبورة المائية على الطرق

وتحذر الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق بمختلف المحافظات، سواء الزراعية، أو السريعة، أو القريبة من المسطحات المائية، مُطالبة قائدي السيارات باتخاذ الحيطة والحذر، أثناء القيادة خلال فترة الشبورة.

درجة الحرارة اليوم في مصر

وتأتي يخص درجة الحرارة اليوم في جميع محافظات مصر وفقًا للسطور الآتية:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية.. العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية.. العظمى 21 والصغرى 12.

سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.. العظمى 29 والصغرى 15.

محافظات شمال الصعيد.. العظمى 22 والصغرى 7.

محافظات جنوب الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 12.

الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت توقعات الطقس في الأيام المقبلة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء التي قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة، ونشاط حركة الرياح الذي يُزيد الشعور بالبرودة.