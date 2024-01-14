عاجل.. تحرك من كاف تجاه أمين عمر بعد إدارة افتتاحية أمم أفريقيا

شهدت الساعات الماضية تحركات من جانب العديد من مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاه أمين عمر والطاقم المصري بعد إدارة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في افتتاحية أمم أفريقيا أمام أكثر من 35 ألف مشجع.

وشهدت مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو طاقم تحكيم مصري كامل بقيادة أمين عمر حكم ساحة وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام حكمين مساعدين، ومحمد معروف حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما للفار، ومحمود البنا مساعد فار.

باتريس موتسيبي يهنئ أمين عمر ومعاونيه

وقال مصدر داخل لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأن باتريس موتسيبي رئيس كاف هنأ الطاقم المصري على الأداء خلال الافتتاحية، فيما أكد بأن فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام أثنى على أداء التحكيم المصري في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا.

وكان الطاقم المصري أظهر صورة رائعة للتحكيم المصري في بطولة أمم أفريقيا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي الاعتماد للمرة الأولى في التاريخ على طاقم تحكيم مصري في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا.

ولم يشهد اللقاء أي خطأ مؤثر على أي من المنتخبين سواء كان المنتخب المستضيف كوت ديفوار أو غينيا بيساو الذي خسر بهدفين دون رد، حيث أثنى الجميع على الطاقم المصري بدءًا من الجماهير مرورًا بخبراء التحكيم في الوطن العربي.