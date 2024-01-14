سر تميز الموز الأحمر.. يمنحك الشعور بالشبع وحل سحري لخسارة الوزن

يعد الموز الأحمر مصدرا غنيا بالألياف الغذائية، حيث يٌلبي احتياجات الفرد اليومية من الألياف الغذائية، وهي نوع من الكربوهيدرات التي لا يستطيع الجسم هضمها بسرعة، الأمر الذي يمنحك شعورا بالشبع لفترة طويلة مما يساعدك على خسارة الوزن بشكل طبيعي، لذلك يتساءل البعض عن سر الموز الأحمر، حسبما ذكرت الشيف غادة التلي.

سر الموز الأحمر

وأوضحت أن الموز الأحمر هو نوع من أنواع الفاكهة محدودة الانتشار، ومذاقه لا يٌشبه الموز العادي الأصفر فقط، فهو يجمع أيضا مذاق التوت، ولكي يكتمل النمو يحتاج 9 أشهر مثل الإنسان، لوصوله لمرحلة النضوج.

وذكرت أن الموزع الأحمر ينضج في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ومن أكثر الدول التي تزرع الموز الأحمر هي كوستاريكا والمكسيك وبعض الدول الأفريقية مثل تنزانيا.

وبحسب الشيف غادة التلي، فإن الموز الأحمر يحتوي على «الكاروتينات»، وهي الصبغة التي تعطي لهذا الموز اللون الأحمر هذا، كما أن سعره 10 أضعاف سعر الموز الأصفر، لذلك تسويقه محدود في العالم نظرا لغلو سعره.

مميزات الموز الأحمر

العمر الافتراضي لـ الموز الأحمر عمره أطول من الموز العادي، ولا ينصح بوضعه في الثلاجة، حسبما ذكرت غادة التلي، إذ يتكون من فوائد عديدة، فالفائدة الموجودة في ثمرة الموز الأحمر الواحدة توازي 3 أضعاف الموجودة في الموز العادي، بحسب «التلي»، خلال تقديمها برنامج «زعفران وفانيلا»، المذاع على قناة «سفرة»،.

تناول الموز الأحمر يجعل الشخص يشعر بإحساس الشبع، إذ يحتوي على 90 سعرة حرارية و0.3 من الدهون.