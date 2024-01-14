«تربية المنيا» تحصد المركز الأول في مسابقة «إبداع» بمحوري الطاقة وريادة الأعمال

حصدت كلية التربية بجامعة المنيا، المركز الأول على مستوى الجامعة في مسابقة «إبداع 12» بمحوري الطاقة المتجددة وريادة الأعمال، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «إبداع».

وحصل الطالبان محمد مؤمن أبوبكر وسارة فوزي صاوي، من الفرقة الثالثة بكلية التربية، على المركز الأول على مستوى الجامعة في مسابقة الابتكارات العلمية بمحور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، عن مشروعهما «تطبيق إلكتروني لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

كما حصلت الطالبتان فاطمة الزهراء علاء محمد وبسمة شعبان علي، من الفرقة الثالثة بكلية التربية، على المركز الأول على مستوى الجامعة في مسابقة الابتكارات العلمية بمحور الطاقة المتجددة، عن مشروعهما «مولد كهربائي باستخدام النفايات الزراعية».

دعم الطلاب وتحفيزهم على المشاركة

وتقدم الدكتور عيد عبد الواحد علي، عميد كلية التربية جامعة المنيا، بالشكر والتقدير لمكتب رعاية الطلاب بقيادة خلف رمضان، والدكتور إدريس سلطان صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء عبدالحميد، منسق الأنشطة الطلابية، على جهودهم المبذولة في دعم الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.

اكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين

وأكد عميد الكلية، أن كلية التربية تحرص على المشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات الطلابية، بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين من الطلاب، ودعم مواهبهم وقدراتهم، وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

وتعد مسابقة إبداع، إحدى أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها، فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركين فيها من جميع محافظات الجمهورية.