«صحة المنيا»: حل 2258 شكوى من المواطنين خلال عام 2023

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، إنهاء 2258 شكوى للمواطنين، وردت عن طريق بوابة مجلس الوزراء، وجرى اتخاذ اللازم تجاهها بنسبة إنجاز 100%، كما أنهت إدارة خدمة المواطنين، 183 شكوى واردة من الوزارة والمحافظة ومكتب وكيل الوزارة، بنسبة إنجاز 100%.

تقديم خدمات طبية متميزة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتنبيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن جهود مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، في تذليل العقبات التي تواجه المواطنين، من أجل تقديم خدمات طبية متميزة.

تعزيز التواصل مع المواطنين

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنّ شكاوى المواطنين لعام 2023، تناقصت بنسبة 61% عن عام 2022، مؤكدًا أنّ إدارة خدمة المواطنين تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم وتوفر الوقت عليهم، مشيرًا إلى أنه سيتم الرد على جميع شكاوى المواطنين واتخاذ ما يلزم بنسبة 100%.

وأوضح مجدي جاد الرب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، أنّ المبادرة تشمل عدة محاور، منها، إنشاء خط ساخن للشكاوى على رقم 15335، إنشاء صندوق شكاوى بالمديرية، وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع المواطنين، مؤكدًا أنّ إدارة خدمة المواطنين تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين وتذليل العقبات التي تواجههم، في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إذ تساعد الإدارة في سرعة معالجة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرارها.