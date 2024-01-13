«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بمدينة العمال ضمن «حياة كريمة»

تنظم مديرية الصحة، اليوم السبت، قافلة طبية علاجية بمدينة العمال في حى جنوب مدينة المنيا، وتستمر حتى غدًا الأحد، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنّ القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - تنظيم الأسرة - الأسنان»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار إلى أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.