رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بمدينة العمال ضمن «حياة كريمة»

كتب:

اسلام فهمي
04:35 م | السبت 13 يناير 2024
محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي

تنظم مديرية الصحة، اليوم السبت، قافلة طبية علاجية بمدينة العمال في حى جنوب مدينة المنيا، وتستمر حتى غدًا الأحد، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنّ القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - تنظيم الأسرة - الأسنان»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار إلى أنّ هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا: دعم منظومة النظافة والإنارة في مطاي وبني مزار بمعدات جديدة

الكشف على 149 ألف حالة في 88 قافلة طبية خلال 2023 بقرى المنيا

رئيس «مياه المنيا» يتفقد أعمال إحلال محطة بني مزار المٌرشحة الجديدة

رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية الطب البيطري
بقلم اسلام فهمي