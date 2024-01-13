محافظ المنيا: دعم منظومة النظافة والإنارة في مطاي وبني مزار بمعدات جديدة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تسليم مركزي مطاي وبني مزار معدات جديدة لدعم منظومة النظافة والإنارة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه المعدات وإجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءتها لكونها أحد أهم مقومات رفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

معدات جديدة لدعم منظومة النظافة والإنارة

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية تسلمت دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة والإنارة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، حيث تسلمت 2 مكبس وقلاب 8 متر لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى وتحسين البيئة المحيطة للمواطن، والتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة أمنة وصحية وخفض َمعدلات التلوث البيئي، إلى جانب سيارة كهرباء جديدة لدعم إنارة الطرق والشوارع الرئيسية لتسهيل حركة السيارات والمارة وتقليل الحوادث وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المحلية.

دعم منظومة النظافة للحفاظ على البيئة

وفي مركز بنى مزار، أشار عماد حسن رئيس المركز، إلى انضمام معدات جديدة للحملة الميكانيكية شملت 2 مكبس و2 قلاب لرفع المخلفات ودعم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي حفاظا على الصحة العامة والبيئة.