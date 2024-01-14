إشادات واسعة بأغنية «واحد طيب» من مسلسل «وبينا معاد 2»: مدحت صالح عبقري

أشاد الجمهور بأغنية واحد طيب التي طرحها الفنان مدحت صالح، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «وبينا معاد» الذي انطلقت أولى حلقات الجزء الثاني منه أمس السبت.

أغنية واحد طيب

وشارك مدحت صالح جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، الأغنية التي كتب كلماتها حسام إبراهيم ولحنها مدين ووزّعها يحيى يوسف، وجاءت تعليقات الجمهور على الأغنية: «الكلمات رائعة ومدحت صالح صوته عالمي، وكلمات هايلة ومؤثرة فعلا تدخل القلب، وكلمات جميلة من شاعر محبوب وقريب حسام إبراهيم، وصوت مدحت صالح عبقري كالعادة».

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

ويشارك في بطولة مسلسل وبينا ميعاد 2 مجموعة من نجوم الفن، وهم صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج إبراهيم حمودة وتأليف وإخراج هاني عادل.