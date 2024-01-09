مدحت صالح عن الإقبال الكبير على حفل الأساتذة 3: جمهور عظيم

وجّه الفنان مدحت صالح، التحية للجمهور الذي لا زال يحرص على حضور هذه النوعية من الحفلات مثل حفلة الأساتذة الثالثة برعاية الشركة المتحدة، واصفا الجمهور بـ«العظيم».

أغنيات وألحان جديدة تعرض لأول مرة للجمهور

وأضاف الفنان مدحت صالح خلال حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم عبر شاشة الحياة، أن حفلة الأساتذة 3 شهدت أغاني متنوعة تم تقدمها لأول مرة؛ منها توليفة لأبرز أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والمطرب والموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش، كما تضمنت تقديم عدد من الألحان التي تم تقديمها لأول مرة وهي: لحن الأستاذ محمد الموجي «بلغوه»، وكذلك لحن «حمايا العزيز» ولحن «نبتدي منين الحكاية».

تجديد الأغاني التراثية

وأردف الفنان مدحت صالح، أنه يحرص على تحويل الأغاني التراثية التي تربى على حبها من فكرة التخت إلى الأوركسترا السيمفوني، مشيرا إلى أن الجمهور استقبل هذه الأغانيات بقبول كبير.