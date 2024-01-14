صدمة جديدة لأمريكا.. نفوق 3 ملايين نحلة وشكوك حول «مرض خبيث»

بين عشية وضحاها نفق ما يقرب من 3 ملايين نحلة خلال شهر سبتمبر الماضي في إحدى محميات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسط أنباء عن أسباب غامضة وراء هذا النفوق الجماعي للنحل، وفق ما نقل موقع قناة سكاي نيوز عربية.

وتذكر «سكاي نيوز» أن مربي النحل شعر بصدمة كبيرة عندما وجد أكواماً من نحل العسل متناثرة نافقة في المحمية، بينما النحل الآخر يتحركون بشكل دائري عريب والتي أسماها «دوامات الموت».

تحقيق من مسؤولي الزراعة

وعلى الفور تدخل خبراء من وزارة الزراعة الأمريكية وأجروا تحقيقاً في الواقعة، إذ قالوا إن مستعمرة النحل تعرضت لجرعة مميتة مزدوجة من سم يستخدم لإبادى الميل الأبيض، وهذا السم من الأشياء المحظور استخدامها في الهواء الطلق.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير لها هذا الشهر أن ملايين النحل في تلك المحمية قد نفق نتيجة مبيد فيبرونيل، وهو مبيد حشري يعطل الجهاز العصبي المركزي للحشرة، ومحظور استخدامه في الزراعة والمناظر الطبيعية.

ولم يعرف بعد يكف ابتلع النحل هذه المادة الكيميائية السامة، فيما اشتبه الموظفون في المحمية في وجود أمر خبيث، نظراً لعدم وجود أية مزارع أو بساتين قريبة منهم يستخدم فيه هذا النوع من السم الذي تحدث عن خبراء وزارة الزراعة الأمريكية.