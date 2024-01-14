«الأرصاد»: كتل هوائية باردة تضرب البلاد.. والعظمى بالقاهرة تسجل 18 درجة

أكّدت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في قيم ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، على جميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال القيم العظمي نهارا والقيم الصغرى مع بداية ساعات المساء، وهو انخفاض طبيعي في هذا الوقت من العام، إذ نشهد انخفاضًا في الحرارة ليلًا ونهارًا، ليسود طقس بارد وشديد البرودة، وهذا من السمات الطبيعية لفصل الشتاء.

طقس اليوم يتأثر بالكتل الهوائية والمنخفض الجوي

وأضافت «منار غانم»، لـ«الوطن» أنَّ البلاد تعرضت لتأثير كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، وهو يتزامن أيضًا مع منخفض جوي متعمق على البحر المتوسط يعمل على انخفاض الحرارة وتكاثر السحب الممطرة.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على جميع مدن الجمهورية وفقًا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد سجلت كالتالي:-

القاهرة 18 11

أكتوبر 17 10

بنهـا 18 11

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 10

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 12

شبين الكوم 18 11

طنطا 17 11

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 10

نخل 17 04

كاترين 13 02

الطور 20 14

طابا 18 12

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 17 10

مطروح 16 09

السلوم 16 09

سيوة 17 04

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 07

بني سويف 19 06

المنيا 19 06

أسيوط 19 05

سوهاج 20 07

قنا 21 08

الأقصر 22 09

أسوان 22 09

الوادي الجديد 21 05

أبوسمبل 23 09