اعرف طريقة الدعم القانوني لصندوق تأمين الأسرة في بنك ناصر؟

يُقدّم صندوق تأمين الأسرة في بنك ناصر الاجتماعي، العديد من الخدمات التي تهدف لمساعدة الأسر التي أصبحت بلا أي مصدر رزق بعد أن هجرها عائلها، من خلال استقبال الشكاوي الخاصة بهم.

الإجراءات الخاصة بالدعم القانوني

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجراءات الخاصة بالدعم القانوني المُقدم من قبل بنك ناصر الاجتماعي.

عنوان الدعم القانوني للصندوق

ووضع بنك ناصر الاجتماعي الدعم القانوني للمواطنين ومن خلاله يمكنهم تقديم الشكوى الخاصة بهم عبر العنوان التالي: «الإدارة العامة للنفقة 8 شارع جواد حسني بمنطقة قصر النيل، قطاع الشؤون القانونية».

ويُمكن للمواطنين تقديم الشكاوى الخاصة بصندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي عبر فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويهدف الصندوق الخاص بتأمين الأسرة في بنك ناصر الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، إلى تنفيذ الأحكام التي صدرت وتخص تقرير الأجور والنفقات وما في حكمها لصالح الأشخاص المُستفيدة من الزوجات، المُطلقات، الوالدين، والأولاد، بحد أقصى 500 جنيه في الشهر دون انتظار أن يتم التحصيل من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل أثناء تحصيله من الشخص المُنفذ ضده.