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شرائح الربح الشهري من شهادة بنك ناصر الجديدة.. اعرف طريقة حساب العائد

كتب:

أحمد أبوضيف
01:26 ص | الأحد 14 يناير 2024
بنك ناصر

بنك ناصر

يستقبل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بنك ناصر الاجتماعي المواطنين الراغبين في شراء الشهادة الادخارية التي أعلن عنها، بنسبة عائد 20% سنويًا وشهريا، إذ تعد أول شهادة يطرحها في عام 2024.

مدة ربط الشهادة

وحدد بنك ناصر الاجتماعي، مدة ربط الشهادة 3 سنوات كاملة، إلا أنه أتاح صرف عائد الشهادة بشكل شهري، ويمكن حساب قيمة عائد الشهادة، بالطريقة التالية:

طريقة حساب عائد شهادة بنك ناصر

- يتم ضرب مبلغ الإيداع في نسبة 20%

- يتم قسمة المبلغ على 12 عدد الأشهر السنوية

- الناتج هو قيمة العائد الشهري المستحق صرفه من البنك عن قيمة الشهادة.

الحد الأدنى لشراء الشهادة

ولم يحدد بنك ناصر الاجتماعي الحد الأدنى لشراء شهادة الـ20%، إذ أكد أنه يمكن لأي مواطن شراء الشهادة بأي مبلغ يرغب في ادخاره، وتقدم «الوطن»، في السطور التالية قيمة العائدة الشهري من مبالغ مختلفة عند شراء الشهادة، كالتالي: 

عائد شهادة 50 ألف جنيه

عند شراء الشهادة 50 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 10 آلاف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 833 جنيه شهريًا. 

 عائد شهادة 100 ألف جنيه

عند شراء الشهادة 100 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 20 ألف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 1666 جنيه شهريا.

عائد شهادة 150 ألف جنيه

عند شراء الشهادة 150 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 30 ألف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 2500 جنيه شهريا. 

عائد شهادة 200 ألف جنيه

عند شراء الشهادة 200 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 40 ألف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 3333 جنيه شهريا. 

عائد شهادة 250 ألف جنيه

 ** عند شراء الشهادة 250 ألف جنيه، فإن العائد السنوي عليها 20% أي مبلغ 50 ألف جنيه سنويا ويمكن صرفه شهريا بقيمة 4166 جنيه شهريا.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.