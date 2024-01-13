موعد طرح شهادة بنك ناصر بعائد 20%.. الفائدة شهرية أم سنوية؟

يترقب المواطنون الراغبون في الادخار والحصول على أرباح شهرية وسنوية ثابتة من بنك ناصر الاجتماعي، موعد فتح شراء شهادة بعائد 20% من البنك، والتي أعلن عنها البنك رسميا صباح اليوم، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي.

موعد فتح شراء شهادة بنك ناصر

وردا على تساؤلات المواطنين عن موعد فتح الشراء، وعائد الشهادة صرف العائد شهريا أم سنويا؟، وأيضا الحد الأدنى لشراء الشهادة، ترصد «الوطن» في السطور التالية، التفاصيل الكاملة التي يبحث عنها المواطنون، وهي كالتالي:

- قيمة العائد 20% سنويًا.

- صرف العائد الخاص بشهادات بنك ناصر الـ20% سيكون شهريا.

- طرح شهادة الإدخار لمدة 3 سنوات.

- يسمح للمواطنين بترك العائد وصرفه سنويا أو يتم صرفه شهريا.

- لا يوجد حد أدنى لشراء الشهادة، ويمكن شراؤها بأي قيمة يرغب المواطن الادخار فيها.

خدمات بنك ناصر

وأكد بنك ناصراستمراره في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، مؤكدا أنه استطاع خلال سنوات عديدة تأسيس قاعدة كبيرة وقوية في السوق المصرفي المصري، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها البنك للمواطنين، موضحا أنه دائما ما يسعى لرفع الوعي المالي لدى العملاء، وتعزيز الثقافة الإدخارية الخاصة للشركات والأفراد.