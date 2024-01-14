«الصحة» توجه بتخفيض تكاليف جلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المسائية

وجهت قيادات وزارة الصحة والسكان بخفض تكاليف جلسات العلاج الطبيعي للمرضى المترددين على مستشفى بلطيم التخصصي، وذلك خلال فترة العمل المسائية.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من قيادات وزارة الصحة لمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، يرافقهم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي تجريها قيادات وزارة الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف المشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها.

وحدات القسطرة القلبية والمخية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، في تخصصات (العظام، العلاج الطبيعي، الأسنان، الأورام، جراحة المخ والأعصاب، التغذية العلاجية، الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، جراحة التجميل، الجلدية، المسالك البولية، القلب).

كما تفقدوا وحدات القسطرة القلبية والمخية، بالإضافة إلى وحدة المناظير، والطب «عن بُعد»، ووحدة الكلى الصناعي، كما تفقدت القيادات قسم الرعايات المركزة، والمتوسطة، ووحدة المبتسرين.

وأوضح المتحدث أن القيادات تفقدوا قسم الاستقبال والطوارئ والذي يعمل بطاقة 25 سريرًا، مضيفا أنه جرى التوجيه بتزويد المستشفى بوحدة مناظير لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وذكر «عبدالغفار» أن مستشفى بلطيم التخصصي يعمل بطاقة استيعابية 151 سريرًا، من ضمنهم 18 رعاية مركزة، و5 أسرة رعاية متوسطة، و20 حضانة، و6 غرف عمليات، و17 عيادة خارجية.