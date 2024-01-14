«الإفتاء» تجيب على أسئلة المواريث في بث مباشر على صفحتها اليوم

تقدم دار الإفتاء المصرية اليوم بثا مباشرا للرد على أسئلة الجمهور الخاصة بالمواريث فقط مع الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا، حيث يجيب أمين الفتوى على كل التساؤلات الواردة في التعليقات على البث المباشر من ضمن الخدمات التي تقدمها الدار تيسيرا على الجمهور.

حساب الميراث الشرعي

كما تقدم دار الإفتاء خدمة حساب الميراث الشرعي، ويتم من خلالها تقديم كل ما يستخدم فيه الحساب والتقدير الشرعي، كالزكاة والوقف وتقسيم التركات والمناسخات والوصايا والديات، وبعض العقود ذات الطبيعة المالية كعقود التأمين، وغير ذلك من الفروع والمسائل.

فتاوى الميراث

وتحدد الدار فتاوى الميراث والتركة بعدة أقسام، منها تقسيم التركات وتوضيح الأنصبة الشرعية، كما تحدد الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصايا في صورها المختلفة سواء كانت هذه الوصية وصية واجبة أو وصية اختيارية.

كما تقدم المقدرات الشرعية حساب قيمة الدية سواء كان القتل عمدًا أو خطأ لذكر كانت أو أنثى، وكذا الديات المتعلقة بالاعتداء على سائر الجسد والأطراف وتحديد مقدارها بالفضة الشائعة وزكاة ووقف، التي تهم كثيرا من الجمهور.