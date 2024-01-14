بدء امتحانات الفصل الأول للصف الثاني الثانوي في بني سويف.. اعرف الجدول

انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للصف الثاني الثانوي العام، في محافظة بني سويف، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، اليوم الأحد 14 يناير 2024، بمادة اللغة العربية، على مستوى الإدارات التعليمية السبع.

16 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان منتصف العام

ويؤدي أكثر من 16 ألف و312 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية داخل أكثر من 92 مدرسة ثانوية في محافظة بني سويف في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق التباعد داخل اللجان.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 ترم أول في بني سويف

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 ترم اول محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسمي وخاص كالتالي:

الأحد 14 يناير 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 16 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 18 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 18 يناير 2024: الأحياء

الخميس 18 يناير 2024: الفلسفة والمنطق

الاثنين 22 يناير 2024: الرياضة البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، علمي»

الاثنين 22 يناير 2024: الرياضيات العامة «أدبي»

الاثنين 22 يناير: الفيزياء

الاثنين 22 يناير: التاريخ

الأربعاء 24 يناير 2024: تطبيقات الرياضيات «علمي»

الأربعاء 24 يناير 2024: جغرافيا

الأربعاء 24 يناير 2024: الكيمياء

الأربعاء 24 يناير 2024: علم النفس وعلم الاجتماع

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024، وفق عدد من الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.