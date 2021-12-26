«التعليم» تحدد المحظورات في امتحانات منتصف العام الدراسي

انتهت العديد من المديريات التعليمية، من وضع الخطة الخاصة بامتحانات نصف العام 2022، من حيث الأسئلة وضرورة الانتهاء من المناهج قبل مواعيد الامتحانات بوقت كافٍ، ومن هم المكلفون بوضع الامتحانات، والمسؤولون عن تأمين الأسئلة لعدم تسريبها.

لا أسئلة سياسية ولا طباعة الامتحان خارج المدرسة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم إلزام واضعي الامتحانات لصفوف النقل بعدم التطرق لأسئلة سياسية أو حزبية، مع حظر كتابة أو طباعة الأسئلة خارج المدارس، وأن يكون مدير المدرسة هو المسؤول عن تأمين الأسئلة في غرفة مخصصة بأقفال حديدية، ومظاريف يتم تشميعها والختم عليها بشعار المدرسة ولا يتم فتحها إلا وقت الامتحان.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من ضمن المحظورات ألا يكون المكلف بوضع الامتحان من القائمين بالتدريس للصف الذي يضع له الامتحان، فمثلا، معلم الصف الخامس الابتدائي، سيضع امتحان الصف السادس، أو العكس، خاصة وأن كل المعلمين في المدارس الابتدائية أو الإعدادية ضالعون في التدريس لكل الصفوف، وخبراء في ذلك.

المحمول ممنوع ولا الاستعانة بالكتب الخارجية

وأشار المصدر، إلى أن لجان كل امتحان لن تزيد عن 20 طالبا لمنع الغش، والحد من انتشار فيروس كورونا، مع إلزام كل المراقبين بارتداء الكمامات، كما تم التنبه على المدارس بعدم السماح بتواجد الهاتف المحمول مع المراقبين، أو من يختلطون بالطلاب داخل اللجان.

ولفت إلى أن سيتم إلزام واضع الامتحان لكل صف بعدم الخروج الكتاب المدرسي، وعدم اللجوء للكتب الخارجية لاختيار أسئلة منها، وأن يكون لكل سؤال إجابة واحدة، وليس إجابتين بما يثير حيرة الطلاب في الاختيار، والالتزام بالاستعانة بخرائط معتمدة لجمهورية مصر العربية، تحدد حدود مصر من كل الاتجاهات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.