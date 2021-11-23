وزير التعليم: كورونا لن يؤثر على امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستبدأ الاستعدادات النهائية لامتحانات منتصف العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات مصر، حتى يتسنى لها تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والمعلمين وانتظام العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: كورونا لن يكون لها تأثير سلبي على الامتحانات

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جائحة فيروس كورونا لن تؤثر على عقد امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد، والتى من المنتظر أن تبدأ أول يناير المقبل، علاوة على أنها لن يكون لها أي تأثير سلبي على سير الامتحانات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

لا نية لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي بسبب كورونا

وأكد وزير التعليم، أنه لا توجد نية على الإطلاق لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحا أن جميع الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، منوها بأن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

آليات الامتحان الشهري لطلاب الصف الرابع الابتدائي

يذكر أن أعلنت أمس، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات الامتحان الشهري لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وهي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

2- الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى، وباقي المواد على مستوى المدرسة.

3- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

4- المواد الأساسية هى: «اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم».

5- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.