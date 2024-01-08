هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟.. قانون المرور يجيب

هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟، سؤال يراود الكثير من قائدي المركبات، وهو ما أجاب عنه قانون المرور المصري الذي نص على أن هناك فترة سماح بعد انتهاء الرخصة تكون سارية خلالها، ويمكن تجديدها في تلك الفترة، ولكن ذلك يخضع لبعض الشروط.

هل يوجد فترة سماح بعد انتهاء رخصة السيارة؟

حدد قانون المرور فترة السماح بعد انتهاء رخصة السيارة بـ30 يومًا من تاريخ انتهائها، وخلال هذه الفترة، تكون رخصة السيارة سارية، ويمكن لمالك السيارة استخدامها في الطرق العامة، ويسمح في تلك الفترة بتجديد الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها، دون فرض عقوبة مالية على مالك السيارة.

شروط فترة السماح

- أن تكون السيارة مسجلة في إدارة المرور.

- أن تكون السيارة حاصلة على الفحص الفني الدوري.

- أن تكون السيارة حاصلة على التأمين الإجباري.

عقوبة عدم تجديد رخصة السيارة بعد انتهاء فترة السماح

بعد انتهاء فترة السماح، تصبح رخصة السيارة منتهية الصلاحية، ويصبح مالك السيارة مخالفًا لقانون المرور، وفي هذه الحالة، يتعرض مالك السيارة للعقوبات التالية:

- الغرامة المالية، والتي تبدأ من 300 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، حسب نوع المخالفة.

- سحب رخصة السيارة.

- حجز السيارة.

خطوات تجديد رخصة القيادة

- استخراج شهادة المخالفات من وحدة المرور، بالإضافة لرسوم المخالفات.

- إجراء كشف طبي بوحدة المرور للتوقيع على كشف الرمد وفصيلة الدم، وسلامة الأطراف.

- شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور.

- التوجه للتصوير لالتقاط صورة رخصة القيادة.

- تسليم الأوراق الشاملة للوحدة المختصة بالمرور، والتي تشمل:

o وصل الكشف الطبي.

o شهادة المخالفات.

o ورقة البيانات.

o البطاقة الشخصية وصورة منها.

o رخصة القيادة المنتهية.

- ثم بعد ذلك يمكن التوجه للحصول على رقم إيصال خاص بدفع الضريبة في الخزينة.

- تسليم إيصال الضريبة المدفوع إلى الشباك الذي جرى تسليم الأوراق فيه.