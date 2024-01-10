6 عادات منتشرة عند القيادة يعاقب عليها قانون المرور.. تجنبها لسلامتك

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، للحفاظ على سلامة الجميع، سواء كانوا ركاب أو قائدي السيارات أو حتى المارة؛ لذلك نص على عدد من الضوابط والمخالفات، على الجميع الالتزام بها حفاظا على سلامة الجميع، وهو ما أوضحه المحامي أحمد عبد السلام.

قانون المرور

وكشف «عبد السلام» لـ«الوطن» أن قانون المرور أقر غرامات ومخالفات، يجب على المواطنين الالتزام بها، وهي كالتالي:

أولا مخالفات غرامتها لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 200 جنيه، وفقا «74» من قانون المرور:

- القيادة مستخدمًا الأنوار والكشافات المبهرة عالية الضوء.

- الوقوف بالسيارة ليلا على أي طريق غير مضاء، وبدون إضاءات كشافات السيارة الصغيرة، سواء الأمامية أو الخلفية.

- القيادة ليلا بدون استخدام أنوار كشافات السيارة، إذ توقع الغرامة حتى إذا كانت الأنوار غير صالحة للاستعمال أو غير متواجدة من الأساس.

- استخدام آلة التنبيه «الكلاكس» على وجه مخالف لها، وهي العادة التي تحدث باستمرار في مسيرات الزفاف للعرائس والمناسبات.

مخالفات مرورية

ثانيا مخالفات مرورية غرامتها لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه، وفقًا للمادة «74 مكرر» من قانون المرور:

-السرعة البطيئة التي تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقرر، إذ يترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق.

- عدم ارتداء الراكب بجوار السائق لحزام الأمان.