قبل ما تشتري.. اعرف سعر سبيكة الذهب من وزن 1 حتى 100 جرام اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات استقرار أسعار السبائك اليوم داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بالتزامن مع هدوء أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، وتشهد الفترة الحالية تساؤلات مستمرة من جانب المواطنين بشأن أسعار السبائك الذهبية التي يقبل المواطنين على شرائها من أجل الاستثمار.

وترصد السطور التالية سعر سبيكة الذهب من وزن 1 حتى 100 جرام، كما يلي.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات

- تسجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 اليوم الأحد 3844 جنيها.

- تبلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 9608 جنيهات.

- كما تصل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 19 ألفا و135 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- فيما تبلغ سعر سبيكة الذهب 100 جرام 382 ألفا و183 جنيها.

- وعن سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 داخل محلات الصاغة 38 ألفا و269 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- كما وصل سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأحد إلى 191 ألفا و92 جنيها.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 تسجل 76 ألفا و457 جنيها.

- بينما تسجل سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 20 ألفا و578 جنيها.

- ويسجل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 39 ألفا و805 جنيهات.

- وتبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 118 ألفا و890 جنيها.