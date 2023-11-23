انخفاض كبير في سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

سجل سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، انخفاضًا كبيرا في منتصف التعاملات بحسب الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، وذلك بعد تراجع عيار 21 إلى 2735 جنيهًا وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

ترصد «الوطن»، سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 23-11 2023، وهي كالتالي:

سعر سبيكة الذهب

- سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3143 جنيها دون مصنعية.

- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7857 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 15715 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 31430 جنيها.

- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 62860 جنيها.

- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 97747 جنيها.

- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما سجل 157150 جنيها.

- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 314300 جنيه.

سعر مصنعيات تضاف على سبيكة الذهب

- سعر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 67 جنيهًا.

سعر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

- سعر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 60 جنيهًا.

- سعر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 60 جنيهًا.

- سعر مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جراما بلغت 56 جنيهًا.

- سعر مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.