جهاز 6 أكتوبر يشن حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات وإزالة المخالفات

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن عدة حملات مكثفة من قبل إدارتي الإشغالات ورئاسة الأحياء بالتعاون مع شرطة التعمير وأمن الجهاز والنظافة، استهدفت القطاع الشمالي، والشرقي والجنوبي، لإزالة أي مخالفة في مهدها، ومنع انتشار الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بها.

إيقاف أعمال بناء وإزالة أدوار مختلفة

وأضاف أن الحملات أسفرت عن إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية بالجمالون بمنطقة الخدمات أمام 164 تعاونيات، وإزالة روف مخالف بالقطعة رقم 16 منطقة 18 بالعمرانية الثانية، فضلا عن إيقاف أعمال والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح (أعمدة) بالقطعة رقم 25 منطقة 19 العمرانية الثانية.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف أعمال بناء مخالفة، والتحفظ على المعدات لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 4 بالمجاورة التاسعة، وكذلك قطعة رقم 7 بالمجاورة الثانية عشر بحي غرب سوميد، فضلاً عن التحفظ على مركبة تروسيكل للنباشين بشارع النباتات بالحي ذاته.

وقال رئيس الجهاز إنه جرى إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للقطعة رقم 2301 بالحى الثاني بالمجاورة الثامنة، وقطعة رقم 126 بالحي الرابع المجاورة الأولى القطعة رقم 881 بالحي الرابع المجاورة الرابعة، والقطعة رقم 169 بالحي الأول بالمجاورة الثانية، وإزالة فورية لأعمال أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم 6/28 بالحي الثاني مجاورة 6، والقطعة رقم 10، وإزالة المباني المخالفة بالعمارة رقم 22 بكمبوند جراند سيتي جنوب الأحياء، وإيقاف أعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم 2301 بالحي الثاني مجاورة 8 ، والحي الخامس عقد أول مجاورة 3 شارع 41 و 570 ، بجانب إزالة روف مخالف بأبراج الأمريكية بمنطقة الحصري.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وحذر رئيس جهاز 6 أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكداً أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال جميع محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

وأوضح أنه في حالة وجود أى شكاوى يجرى الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15100 على مدار 24 ساعة، أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر.