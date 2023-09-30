استمرار أعمال تطوير القاهرة التاريخية ورفع كفاءة المناطق غير المخططة بالمحافظة

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة تفقدية لعدد من مشروعات التطوير بنطاق أحياء المنطقة، وذلك في إطار المتابعة الدورية والجولات الميدانية المستمرة للوقوف على كافة تفاصيل الأعمال، واستكمالًا لجهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة المشروعات القومية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال مواصلة الجهود لتطوير ورفع كفاءة المنطقة الجنوبية للعاصمة والارتقاء بالمظهر الحضاري بشوارعها من خلال رفع مستوى الخدمات واضافة الجديد طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

رفع كفاءة وتسوية الأرض بحديقة المقطم

بدأت نائب المحافظ الجولة بنطاق حي المقطم بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي واللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة وشملت جولتها تفقد حديقة المقطم لرفع كفاءتها وتسوية الأرض بها تمهيدا للزراعة والتجميل كما تضمنت الجولة متابعة موقف الميكروباصات ومنطقة الضغط العالي بحي المقطم.

كما تفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المشروعات بنطاق مدينة الأسمرات بحضور المهندس أحمد إبراهيم رئيس الحي والأجهزة التنفيذية والمعاونة إذ جرى معاينة وتفقد موقع الأعمال في إنشاء مصنع للملابس، وأكدت نائب المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به مثل تلك المشروعات في تأهيل السيدات والشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديا بالتنسيق مع المجتمع المدني وشركاء التنمية.

كما واصلت المتابعة الدورية لأعمال الإزالات التي تتم بنطاق حي مصر القديمة والخاصة بإزالة كافة التعارضات لاستكمال محور تقاطع امتداد كوبري الحضارات بكورنيش النيل إلى جانب جولة تفقدية بمركز شباب الفسطاط بمصر القديمة وبحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي وسناء محمود سكرتير الحي والأجهزة التنفيذية والمعنية لتتكاتف الجهود للانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني.

تطوير القاهرة التاريخية

وأكدت نائب المحافظ على استمرار أعمال التطوير بمناطق القاهرة التاريخية بالتوازي مع رفع كفاءة المناطق العشوائية وغير المخططة بالتوازي مع أعمال المحاور المرورية الجديدة والتي تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لإعادة القاهرة إلى رونقها ومظهرها الحضاري وتوفير بيئة عصرية للمواطن تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية حاليا من خلال ربط محاور الحركة بين القاهرة التاريخية بحاضرها لتأكيد الأهمية التاريخية لها مع تحسين شبكة الطرق.